Claudio Abbado, scènes lyriques

, © Universal

Programmation musicale

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Die Zauberflöte

Acte II - "Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich !"

Hanno Müller-Brachmann, baryton

Mahler Chamber Orchestra, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 4798010 (Modena, Teatro Comunale, septembre 2005)

♫Ludwig van Beethoven

Fidelio

Acte I - Quatuor "Mir ist so wunderbar"

Rachel Harnisch, soprano

Nina Stemme, soprano

Christof Fischesser, basse

Christoph Strehl, ténor

Mahler Chamber Orchestra/Lucerne Festival Orchestra, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8017 (Festival de Lucerne, 12/15 août 2010)

♫Ludwig van Beethoven

Fidelio

Acte II - Quatuor "Er sterbe ! Doch er soll erst wissen"

Falk Struckmann, baryton-basse

Jonas Kaufmann, ténor

Nina Stemme, soprano

Christof Fischesser, basse

Mahler Chamber Orchestra/Lucerne Festival Orchestra, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8017 (Festival de Lucerne, 12/15 août 2010)

♫Franz Schubert

Fierrabras

Acte II - "Weit über Glanz und Erdenschimmer"

Cheryl Studer, soprano

Brigitte Balleys, mezzo-soprano

Chamber Orchestra of Europe, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8031 (Vienne, Theater an der Wien, 1988)

♫Franz Schubert

Fierrabras

Acte II - Trio avec chœur "Im Tode sollt ihr büßen… Sie sollen erblassen im heimlicher Not" / Aria "Die Brust, gebeugt von Sorgen" / Chœur "O teures Vaterland !"

László Polgár, basse

Thomas Hampson, baryton

Cheryl Studer, soprano

Arnold Schoenberg Chor

Chamber Orchestra of Europe, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8031 (Vienne, Theater an der Wien, 1988)

♫Modest Moussorgsky

Khovanshchina

Acte IV - Dances of the Persian slave girls

Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8062 (Opéra de Vienne, septembre 1989)

♫Modest Moussorgsky

Khovanshchina

Acte IV - Finale

Vladimir Atlantov, ténor

Marjana Lipovšek, mezzo-soprano

Bojidar Nikolov, ténor

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Slovak Philharmonic Choir, Bratislava

Wiener Sängerknaben

Bühneorchester der Österreichiischen Bundestheater

Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8062 (Opéra de Vienne, septembre 1989)

♫Giuseppe Verdi

Simon Boccanegra

Acte I - "Cielo di stelle orbato"

José Carreras, ténor

Mirella Freni, soprano

Orchestra del Teatro alla Scala, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8041 (Milan, janvier 1977)

♫Giuseppe Verdi

Simon Boccanegra

Acte III - "Grand Dio, li benedici"

Piero Cappuccilli, baryton

Mirella Freni, soprano

José Carreras, ténor

Nicolai Ghiaurov, basse

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 00289 479 8042 (Milan, janvier 1977)