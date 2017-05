Cecilia Bartoli, tanti auguri !

♫Gioachino Rossini

Il barbiere di Siviglia

Acte I - "Una voce poco fa"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, dir.Giuseppe Patanè

Decca 425 520-2 (1988)

♫Gioachino Rossini

Otello

Acte III - "Assisa a piè d’un salice"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Wiener Volksopernorchester, dir.Giuseppe Patanè

Decca 425 430-2 (1988)

♫Gioachino Rossini

L’Italiana in Algeri

Acte I - "Ai capricci della sorte io so far l’indifferente"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Bryn Terfel, baryton-basse

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dir.Myung-Whun Chung

Decca 458 928-2 (1998)

♫Georges Bizet

Carmen

Acte I - "Près des remparts de Séville"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 455 981-2 (Teatro Olimpico, Vicenza, juin 1998)

♫Pauline Viardot

Havanaise

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Myung-Whun Chung, piano

Decca 452 667-2 (1996)

♫Joseph Haydn

L’anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice

Acte III - "Al tuo seno fortunato"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

The Academy of Ancient Music, dir.Christopher Hogwood

Éditions de L’Oiseau-Lyre 452 670-2 (1996)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

La clemenza di Tito

Acte II - "Deh per questo istante solo"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

The Academy of Ancient Music Orchestra, dir.Christopher Hogwood

Éditions de L’Oiseau-Lyre 444 131-2 (1992)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte I - "Non so più cosa son, cosa faccio"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Wiener Philharmoniker, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 445 903-2 (1994)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

Acte I - "Temerari !... Come scoglio"

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Wiener Kammerorchester, dir.György Fischer

Decca 475 7526 (1993)