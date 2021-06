Sibé, la clarinette par Jean-Pascal Zadi & Bertrand Laude

Sibé est une clarinette, une sorte de mini Tour Eiffel fabriquée en ébène. Souffler dans son bec laisse échapper des sonorités colorées. N’oublions pas son anche, sans qui elle serait bien incapable de chanter !

Extraits musicaux

Gershwin, Rhapsody in blue

Edith Piaf, La vie en rose

Prokofiev, Pierre et le loup

Saint-Saëns,Sonate en mi bémol op.167

Mozart, Concerto pour clarinette K 622

Louis Armstrong, Sunny side of the street

Avec Jean Pascal Zadi et Saskia de Ville

Clarinette : Bertrand Laude

Et les voix d’Alexis Vandendaelen, Léopold Tobisch, Nino, Ella, Joséphine, Virginia, Pauline, Sacha, Aurélien, Swann, Alexandre, Ianis et Louise

Prise de son : Hervé Dubreuil, Catherine Déréthée, Pierre Bornard, Sébastien Huel, Inès de Bruyn, Laurent César

Mixage : Benjamin Vignal

Réalisation : Félix Levacher