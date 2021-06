King, le violoncelle avec Mathieu Amalric & Jérôme Pernoo

King, l’un des plus vieux violoncelles du monde, séduit nos oreilles depuis bientôt 5 siècles. Son corps sculpté dans 3 arbres différents, son âme vibrante et son archet galopant font de lui un VIP !

Extraits musicaux

Bach,Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur BWV 1007 (Prélude)

Haydn,Concerto en ré majeur pour violoncelle (1)

Traditionnel, Tanecné nôty a cifry z hrinovej, CD Slovaquie - Ocora Radio France C 600014

Saint-Saëns,Carnaval des animaux (Le cygne)

Marin Marais,Les Folies d'Espagne

Prokofiev,Sonate en ut majeur op.119 (1)

Saint-Saëns,Concerto n°1 pour violoncelle (finale)

Avec Mathieu Almaric et Saskia de Ville

Violoncelle : Jérôme Pernoo

Et les voix d’Alexis Vandendaelen, Léopold Tobisch, Adèle Charvet, Nino, Ella, Joséphine, Virginia, Pauline, Sacha, Aurélien, Swann, Alexandre, Ianis et Louise

Prise de son : Hervé Dubreuil, Catherine Déréthée, Pierre Bornard, Sébastien Huel, Inès de Bruyn, Laurent César

Mixage : Benjamin Vignal

Réalisation : Félix Levacher