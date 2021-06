Cymb et Al nous présentent les percussions : celles qui sont fabriquées en peau et en métal, celles que l’on pince, que l’on racle ou que l’on frappe ! Rassurez-vous, personne ne sera blessé dans ce podcast. Armez-vous de vos plus belles baguettes et retrouvez-les aux quatre coins de la planète !

visuel Podcast Cymb et Al les percussions, avec Alex Vizorek & Rodolphe Théry, © Radio France / Fabienne Guevara