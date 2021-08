Et si Nina Simone avait été acceptée au Curtis Institute ? (avec l’écrivain Gilles Leroy)

Philadelphie 1951. Eunice Kathleen Wymon réussit brillamment le concours d’entrée du Curtis Institute. La jeune musicienne est bien décidée à devenir “la plus grande pianiste noire” de l’histoire…

En compagnie de l’écrivain Gilles Leroy, auteur de l'ouvrage Nina Simone, roman, Laurent Vilarem évoque la vie d'Eunice Kathleen Wymon, alias Nina Simone.

Programmation musicale

Arvo Pärt

Variationen zur Gesundung von Arinuschka

Jurgen Kruse (piano)

Brilliant Classics (2010)

Claude Debussy

Préludes livre I : Minstrels - pour piano

Krystian Zimerman (piano)

DGG (1994)

Walter Donaldson / Gus Kahn

Love me or leave me

Nina Simone (chant et piano)

Mercury (1988)

Willard Robinson

Don't smoke in bed

Nina Simone (chant et piano)

Frémeaux et associés (2021)

Nina Simone

To Be Young, Gifted and Black

Nina Simone (chant et piano)

RCA 1970

Camille Saint-Saëns

Mon cœur s'ouvre à ta voix (Acte II Sc 3) Air de Dalila

Maria Callas (soprano), Orchestre National de la Radiodiffusion française, Georges Prêtre (direction)

Warner classics

Jacques Brel

Ne me quitte pas

Nina Simone (chant et piano)

Philips (1966)

Parutions

Gilles Leroy

Nina Simone, roman

Editions Folio

Comment Eunice Kathleen Waymon, la petite fille noire née dans une famille pauvre à Tryon, Caroline du Nord, en 1933, est-elle devenue l'immense Nina Simone, la diva à la voix unique et au toucher de piano inoubliable ? Le destin de Nina Simone ressemble à un roman : c'est ce roman que Gilles Leroy recompose, livrant avec tendresse l'histoire totalement vraie et totalement romancée d'une artiste adulée dans le monde entier - mais si seule dans la vie.

Gilles Leroy

Requiem pour la jeune amie

Editions Mercure de France

