Et si Lili Boulanger n'était pas morte à l'âge de vingt-quatre ans? (avec la musicologue Fiorella Sassanelli)

2011, Bibliothèque Nationale. Département de la musique. Rue de Richelieu. Aujourd'hui se déroule un événement incroyable. Cela fait près de trente ans qu'on attendait ce moment: l'ouverture d'une valise ayant appartenu à Lili Boulanger. On murmure qu'il y aurait un trésor....

En compagnie de Fiorella Sassanelli, musicologue, auteure de Lili Boulanger fragments d'une vie interrompue aux Editions Cafagna.

, © Laurent Vilarem

Programmation musicale

Alban Berg

Lulu-Suite : 5. Adagio

Arleen Auger, soprano

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Simon Rattle, direction

EMI

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Lili Boulanger

Faust et Hélène

Lynne Dawson, soprano

Bonaventura Bottone, ténor

Jason Howard, basse

Orchestre Philharmonique de la BBC

Yan Pascal Tortelier, direction

Chandos

Lili Boulanger

Psaume 130 : Du fond de l'abime

Sally Bruce-Payne, mezzo-soprano

Julian Podger, ténor

Orchestre Symphonique de Londres

Choeur Monteverdi

John Eliot Gardiner, direction

DGG

, © wikimedia

The Beatles

Within you without you

George Harrison, voix, sitar et tambura

Capitol

Giacinto Scelsi

Shutter island : Uaxuctum

(Légende de la cité maya qui s'est autodétruite pour des raisons religieuses) : 3. Plage non titrée

BOF : Shutter Island

Orchestre Symphonique de Vienne

Concentus Vocalis, choeur

Peter Rundel, direction

Rhino Records

Lili Boulanger

Clairières dans le ciel : Nous nous aimerons tant

Stéphanie d'Oustrac, mezzo-soprano

Pascal Jourdan, piano

Ambronay

Lili Boulanger

Vieille prière bouddhique

Jean-Jacques Grunenwald, orgue

Michel Sénéchal, ténor

Raymond Amade, ténor

Orchestre des Concerts Lamoureux

Chorale Elisabeth Brasseur

Igor Markevitch, direction

Club National du Disque

Lili Boulanger

Vieille prière bouddhique

Sonia de Beaufort, mezzo-soprano

Martial Defontaine, ténor

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Choeur Symphonique de Namur

Mark Stringer, direction

Timpani

à réécouter AUDIO 59 min émission L'air des lieux Lili Boulanger, une évocation