Et si la Malibran n’était pas tombée de cheval? (avec l’écrivain Alain Duault)

Londres 1836, la Malibran est en tournée en Grande-Bretagne. Lors d’une promenade à cheval, la chanteuse craint de tomber de sa selle, mais heureusement elle parvient à se redresser. Elle pourra continuer sa tournée et poursuivre une carrière appelée à marquer tout le XIXe siècle…

En compagnie de l'écrivain Alain Duault, qui vient de faire paraître Une femme de feu - Le roman de la Malibran, Laurent Vilarem imagine la carrière de Maria Malibran si elle n'était pas morte brutalement à l'âge de 28 ans.

Programmation musicale

Nico Muhly

Gait

National Youth Orchestra of Great Britain, Vasily Petrenko (direction)

BBC Proms 2012

Youtube

Giovanni Pacini

Ines de Castro : Cari giorni (acte II) air d'Ines

Cecilia Bartoli, Orchestre La Scintilla, Adam Fischer (direction)

Decca (2007)

Vincenzo Bellini

Casta diva (Acte I) air de norma

Montserrat Caballé (soprano), Ambrosian Opera Chorus, London Philharmonic Orchestra, Carlo Felice Cillario (direction)

RDA (2008)

Ira Gershwin / George Gershwin

Summertime

Ella Fitzgerald (chant)

Live (1958/Chicago)

Franz Liszt

Méphisto-valse n°1 S 514 - pour piano

Khatia Buniatishvili (piano)

Sony (2011)

Manuel Garcia

El poeta calculista : Yo que soy contrabandista

Cecilia Bartoli (soprano), Orchestre La Scintilla, Adam Fischer (direction)

Decca (2007)

Maria Felicia Malibran

Rataplan

Cecilia Bartoli (soprano), Orchestre La Scintilla, Adam Fischer (direction)

Decca (2007)

Richard Wagner

Tristan et Isolde WWV 90 : Dolce e calmo (Acte III Sc 3) Air d'Isolde

Maria Callas (soprano), Orchestre Symphonique de la Radiotélévision Italienne de Turin, Arturo Basile (direction)

Warner classics (2014)

Parution

Alain Duault

Une femme de feu : Le roman de la Malibran

Editions Gallimard

Maria Malibran a été la Callas du XIXe siècle. Espagnole née à Paris, devenant la plus grande diva de son époque et vivant une passion amoureuse brisée par une mort tragique à vingt-huit ans : son destin est celui d'un personnage de roman. Durant les dernières semaines de sa vie, elle se raconte dans cette autobiographie imaginaire décrivant une femme, avec ce feu qui brûle en elle, une époque, avec ses mille et une transformations, et un milieu, celui de l'opéra et de la société qui gravite autour avec ses flamboiements et ses ombres.