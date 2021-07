Et si Chostakovitch s’était enfui d’URSS? (avec le compositeur Karol Beffa)

1937, à la frontière de l’URSS et de la Finlande, les services secrets soviétiques et britanniques se réunissent pour discuter du sort de deux compositeurs russes: Prokofiev (qui souhaite rentrer au pays) et Chostakovitch (qui désire partir d’Urss). L’échange se négocie…

Chostakovitch et Britten en 1966. , © RIA Novosti