Et si Boulez avait écrit un opéra? (avec le philosophe Lambert Dousson)

Palais Garnier, 1968. Pierre Boulez crée un opéra, sous protection policière. L’année précédente, il déclarait pourtant “vouloir faire exploser” les opéras. On ne sait presque rien du projet mais on raconte qu’il s’agirait d’un brûlot sulfureux sur la guerre d’Algérie...

En compagnie du philosophe Lambert Dousson, Laurent Vilarem imagine la création de l'opéra de Boulez.

à réécouter AUDIO 1h émission Le concert de 20h Pierre Boulez : archives de jeunesse

Programmation musicale

Pierre Boulez

Pli selon pli : 1. Don - 5. Tombeau

Halina Łukomska (soprano), Orchestre symphonique de la BBC, Pierre Boulez (direction)

Sony Classical (2014)

Pierre Boulez

Répons : Section 1

Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Deutsche Grammophon (1998)

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande L 88 : Maintenant que le père de Pelléas est sauvé (Acte IV Sc 2)

Elisabeth Söderström (soprano), Donald MacIntyre (baryton), David Ward (basse)

Orchestre et Choeur de l'Opéra Royal de Covent Garden, Pierre Boulez (direction)

Sony Classical (2014)

Frank Zappa

The Perfect Stranger, pour orchestre

Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Pathé Marconi (1984)

Steppenwolf

Born To Be Wild

Extrait du film "Easy Rider" (1969)

Youtube

Johnny Marr / Morrissey

This Charming Man

The Smiths

EMI (2002)

Frank Zappa

200 motels : Semi-fraudulent / Direct-from-Hollywood overture

The Mothers of invention, Royal Philharmonic orchestra of London, Elgar Hoxarth (direction)

Ryko (1997)

Brian Higgins

Believe

Cher

Warner (1998)

Pierre Boulez

Sur Incises

Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Deutsche Grammophon (2000)

Ted Hearne

The Source: Explosive Hazard

Ted Hearne

New Amsterdam (2015)

Parution

Lambert Dousson

Une manière de penser et de sentir. Essai sur Pierre Boulez

Presses Universitaires de Rennes (2017)

Ce livre porte un regard philosophique inédit sur la pensée de Pierre Boulez (1925-2016). Figure centrale de la modernité musicale, sa pratique de compositeur s’est toujours accompagnée d’une réflexion théorique qui fut parmi les plus profondes jamais menées sur la création artistique. Mais son ouvrage clé, Penser la musique aujourd’hui (1963), est aussi l’histoire d’une subjectivité qui se cherche, se perd et se retrouve dans le labyrinthe de sa pensée de l’art : une « herméneutique du sujet » que le présent livre analyse pas à pas.