Voyage musical en Angleterre avec Jeffrey Tate : une archive de 1988 (2ème partie)

"Peter Pears est presque le sommet du grand amateur mélomane anglais, il a chanté par hasard...Nous faisons souvent notre Violon d’Ingres comme profession en Angleterre, nous sommes une nation de mélomanes et de musiciens amateurs, c'est notre style de vie…Tandis que Benjamin Britten était le compositeur le plus professionnel qu'on est eu..."Jeffrey Tate

Programmation musicale

(Disques vinyles 33 tours)

Edward Elgar

Concerto en si min op 61 (ext du 2ème mvt)

Yehudi Menuhin, violon

Orchestre symphonique de Londres, dir. Edward Elgar

George Butterworth

The banks of green willow

English chamber orchestra, dir. Jeffrey Tate

Constant Lambert

The Rio Grande (extrait)

London Symphony Orchestra, dir. André Previn

Michael Tippett

Concerto pour double orchestre à cordes : 3èmemvt

Academy of St.Martin in the Fields, dir. Neville Marriner

Benjamin Britten

Nocturne op.60 (extraits)

Peter Pears, ténor

Orchestre symphonique de Londres, dir. Benjamin Britten