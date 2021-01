"Viva Verdi" : Les années de galère (3ème épisode) : Un feuilleton de 1997

Dans un feuilleton en 9 épisodes, Martine Cadieu retrace la vie et la carrière de Giuseppe Verdi à travers la correspondance et les notes du compositeur. Le comédien Vicky Messica incarne Giuseppe Verdi et Marc Zammit est le narrateur.

"Viva Verdi" : Les années de galère (3ème épisode) , © Getty / DEA / G. DAGLI ORTI/De Agostini / Guillaume Decalf