Un bouquet pour Monsieur Giono : Une archive de 1965

Au micro de Pierre Bury, Jean Giono se souvenait des musiques entendues dans sa jeunesse à Manosque, des chansons que sa mère chantait, et des compositeurs Haendel, Mozart et Rodrigo. Jean Giono se souvenait aussi de sa réaction à la 1ère audition de « Daphnis et Chloé » de Maurice Ravel...

Jean Giono en 1955, © Getty / Erwin Blumenfeld/Condé Nast