"Trois jours avec..." Zino Francescatti : une archive de 1964 (3/3)

Zino Francescatti fait partie de ces violonistes qui ont laissé une prestigieuse empreinte française à l’étranger, sous la direction des plus grands chefs, de Toscanini à Munch, en passant par Karajan et Boulez. C’est de cette relation entre le chef et son soliste qu’il parle dans cet épisode.

Zino Francescatti & Bruno Walter