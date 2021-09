"Trois jours avec..." Zino Francescatti : une archive de 1964 (2/3)

Dans ce 2e des “Trois Jours avec” Zino Francescatti (1902-1991) le 28 avril 1964, l'immense violoniste nous explique au micro de Micheline Banzet les raisons de la générosité de son son : son Stradivarius de 1727.

Il s’agit du deuxième des “Trois Jours avec” Zino Francescatti (1902-1991) au micro de Micheline Banzet le 28 avril 1964. Aujourd’hui, cet immense violoniste et collaborateur fréquent de Jacques Thibaud, Maurice Ravel, Bruno Walter et Robert Casadesus nous explique les raisons de la générosité et de la précision de sa sa sonorité de violon : son instrument date de 1727, et a été fabriqué par un luthier italien plutôt connu.

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 61

Zino Francescatti, violon

Columbia Symphony Orchestra, dir. Bruno Walter

Sonate pour violon et piano n°3, op. 12

Zino Francescatti, violon

Robert Casadesus, piano

