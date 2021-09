"Trois jours avec..." Zino Francescatti : une archive de 1964 (1/3)

Micheline Banzet (1923-2020) recevait en avril 1964 dans ses “Trois jours avec” le violoniste Zino Francescatti (1902-1991) pour la première de trois émissions consacrées à cette grande figure du violon au XXe siècle.

Aujourd’hui, l’archive nous vient de loin : le 27 avril 1964. Nous étions dans les premières heures de France Musique, et Micheline Banzet recevait dans ses “Trois jours avec” le violoniste Zino Francescatti pour la première de trois émissions consacrées à cette grande figure du violon au XXe siècle. Zino Francescatti est né en 1902 à Marseille et il est décédé en 1991. Fils de l'élève d’un élève de Niccolò Paganini, il peut se vanter d’avoir été un ami proche de Maurice Ravel. En 1964, pour cette première de trois émissions, il se confie à Micheline Banzet sur son enfance et sur son éducation, mais surtout sur la vie quotidienne et la philosophie d’un musicien au XXe siècle. Bonne écoute !

Programmation musicale

Félix Mendelssohn 2e concerto pour violon en mi mineur, op. 64

Zino Francescatti, violon

Orchestre de Cleveland, dir. George Szell

William Walton

Concerto pour violon et orchestre

Zino Francescatti, violon

Orchestre de Cleveland, dir. George Szell