Trois jours avec Pierre Boulez : Une archive de 1960 (2ème partie)

Si l’on voulait donner une correspondance trinitaire à l’école de Vienne, Schoenberg a été le père, Berg a été le fils et Webern le Saint-Esprit…Pour nous, Webern a été un peu les langues de feu de la Pentecôte, c’est lui qui nous a complètement ouvert un univers nouveau…

programmation musicale

Arnold Schoenberg

Suite op.29

Orchestre du Domaine musical, dir. Pierre Boulez

Arnold Schoenberg

Pièces pour piano op. 23

Paul Jacobs, piano

Alban Berg

Pièces pour orchestre op.6

Orchestre du Sudwestfunk, dir. Hans Rosbaud

Anton Webern

Symphonie op.21

Orchestre du Domaine musical, dir. Pierre Boulez

Anton Webern

Cantate n°2

Ilona Steingruber, soprano

Xavier Depraz, basse

Chorale Elisabeth Brasseur

Orchestre du Domaine musical, dir. Pierre Boulez

Pierre Boulez

Le Marteau sans maître

Marie-Thérèse Cahn, contralto

Orchestre du Domaine musical, dir. Pierre Boulez

Complément de programme :

Arnold Schoenberg

La nuit transfigurée op 4 : Sehr breitundlangsam

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Pierre Boulez

à réécouter émission Musicopolis Pierre Boulez à Paris en 1977 (1/5)

Actualité

Christian Merlin, Pierre Boulez (Fayard, 2019)

Le compositeur, le chef d’orchestre, le penseur, le fondateur d’institutions sont passés au crible dans cette biographie pour laquelle ont été exploitées des archives souvent inédites. On y pénètre les coulisses de ses combats (le Domaine musical, l’IRCAM, l’Ensemble Intercontemporain, l’Opéra Bastille, la Cité de la musique, la Philharmonie de Paris). On le voit renouveler la technique et la fonction du chef d’orchestre tout en étendant son influence sur la politique culturelle. On le suit sur tous les continents, dans les plus grandes salles et les festivals les plus prestigieux. On tente aussi de donner des clés d’accès à sa musique, qui ne se livre pas en une seule écoute. Mais surtout, cet ouvrage s’est fixé pour but de mieux comprendre la personnalité complexe et secrète de celui qui s’est ingénié à brouiller les pistes, en maintenant résolument un décalage rare entre son image publique de sectaire cérébral et l’homme privé, généreux, affectif et hypersensible.