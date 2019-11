Trois jours avec Pierre Boulez : Une archive de 1960 (1ère partie)

Le premier contact avec Debussy et Ravel m’a paru curieux, désarçonnant, mais tout de suite séduisant par "l’inaccoutumance" des choses qu’on entendait ...

Programmation musicale

Igor Stravinsky

Le Sacre du Printemps

Orchestre RIAS Berlin, dir. Ferenc Fricsay

Claude Debussy

Jeux

Orchestre national de la RTF, dir. D-E Inghelbrecht

Béla Bartók

Concerto pour piano n°2

Edith Farnadi, piano

Orchestre de l’Opéra de Vienne, dir. Hermann Scherchen

Olivier Messiaen

Petites liturgies de la Présence divine

Yvonne Loriod, piano

Jeanne Loriod, ondes Martenod

Ensemble vocal Marcel Couraud

Orchestre de chambre André Girard, dir. Marcel Couraud

Pierre Boulez

Sonatine pour flûte et piano

Severino Gazzelloni, flûte

David Tudor, piano

Complément de programme :

Claude Debussy

2 danses L 103 : Danse profane - pour harpe et orchestre à cordes

Alice Chalifoux, harpe

Orchestre de Cleveland, dir. Pierre Boulez

Actualité

Christian Merlin, Pierre Boulez (Fayard, 2019)

Le compositeur, le chef d’orchestre, le penseur, le fondateur d’institutions sont passés au crible dans cette biographie pour laquelle ont été exploitées des archives souvent inédites. On y pénètre les coulisses de ses combats (le Domaine musical, l’IRCAM, l’Ensemble Intercontemporain, l’Opéra Bastille, la Cité de la musique, la Philharmonie de Paris). On le voit renouveler la technique et la fonction du chef d’orchestre tout en étendant son influence sur la politique culturelle. On le suit sur tous les continents, dans les plus grandes salles et les festivals les plus prestigieux. On tente aussi de donner des clés d’accès à sa musique, qui ne se livre pas en une seule écoute. Mais surtout, cet ouvrage s’est fixé pour but de mieux comprendre la personnalité complexe et secrète de celui qui s’est ingénié à brouiller les pistes, en maintenant résolument un décalage rare entre son image publique de sectaire cérébral et l’homme privé, généreux, affectif et hypersensible.