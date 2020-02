Trois jours avec Jean Wiener : Une archive de 1957 (2ème partie)

Deuxième partie des souvenirs du pianiste et compositeur Jean Wiéner, confiés au micro de Micheline Banzet en 1957. Il nous raconte le « feu d’artifice » musical du Paris de l’Après-guerre de 1914 : Erik Satie, Cole Porter, Francis Poulenc, Duke Ellington, Igor Stravinsky, Georges Auric…

Quand j’ai découvert la musique afro-américaine, elle m’a un peu aplatie le dessus de la tête, j’en ai été influencé toute ma vie. Le côté humain de cette musique m’est apparu tout de suite comme d’une très grande importance. On avait l’impression que c’était la musique de chacun que c’était la musique de son cœur, de sa marche, de ses matins, de se soirs, de ses amours. Le grand apport du siècle, c’est l’apport afro-américain…

