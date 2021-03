Trois jours avec Arthur Grumiaux : Une archive de 1965 (3ème partie)

Arthur Grumiaux a produit le plus beau son jamais réalisé au violon. Personne, me semble-t-il, n'a atteint comme lui une beauté si parfaite du son. Cette beauté, c'était le fondement de son art. Ses capacités instrumentales, sa personnalité d'artiste ont bien sûr fait de lui un interprète irremplaçable pour jouer la musique de Mozart, plus que toute autre musique.