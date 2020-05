" Songfest" de Leonard Bernstein avec l'Orchestre National de France dirigé par le compositeur (1979)

"J’ai écrit cette œuvre en l’honneur du bicentenaire des Etats Unis, moins pour célébrer la gloire de mon pays, que celle de ses artistes et en particulier de ses poètes, ce cycle avec ses 12 songs met en musique des poèmes américains qui couvrent plus de 300 ans de vie américaine, la musique révèle donc nos aspects euphoriques autant que nos côté plus sombres, mais "Songfest" reste une célébration joyeuse …j’espère que vous trouverez que ces songs appartiennent bien à la fête, au vrai sens du mot, qu’il soit gai, méditatif, triste ou même amer, ensemble ils célèbrent l’expérience artistique américaine..."