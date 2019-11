Rostropovitch, musicien au pied du mur : Une archive de 2008

« Lorsqu’on m’a mit à la porte de l’union soviétique et que je savais que je ne reviendrais plus jamais, il fallait que je fonde une nouvelle vie à moi, mes filles ont épousé des étrangers, j’ai eu une nouvelle famille en Occident, mais je n’ai jamais pu oublier ma famille de là-bas, c’est pourquoi mon cœur était coupé en deux, et entre ces deux moitiés de mon cœur, il y avait le mur de Berlin. C’est pourquoi, lorsque ce mur a commencé à s’écrouler, je me suis retenu de ne pas devenir fou de bonheur. Le lendemain matin, je me suis précipité, non pas pour jouer devant un public, j’avais simplement envie de jouer devant ce mur en reconnaissance à Dieu, personne ne savait que je venais, j’ai demandé à mon ami Antoine Riboud de me donner un avion, et nous y sommes allés. Nous avons pris un taxi, nous sommes arrivés jusqu’au mur, et une fois devant le mur, je me suis rendu compte qu’il n’y a avait pas de siège, je suis allé dans une maison voisine et j’ai demandé qu’on me prête une chaise pour une demi-heure. Ils m’ont reconnu et sont venus avec moi… »