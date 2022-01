Archive ! J.-S. Bach par Jean Favier, président de la BnF (prod. Jacques Chancel, 1996)

Le 15 septembre 1996, Jacques Chancel invitait le premier président de la Bibliothèque Nationale de France (1994-1997) pour parler d'orgue et de Jean-Sébastien Bach.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Il est question de la Bibliothèque Nationale de France dans cette archive de 1996. Cette année-là, Jacque Chancel était partout à la radio avec sa Règle de Trois : le vendredi sur France Culture, le samedi sur France Inter et le dimanche sur France Musique.

Le dimanche 15 septembre 1996, il recevait un autre habitué des ondes : Jean Favier. Les auditeurs de France Inter le connaissaient comme producteur de Question Pour L’histoire, avec Henri Amouroux et Marcel Jullian. Il était historien, et plus précisément “archiviste paléographe”, spécialiste de l’époque de Philippe le Bel, des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Dans la dernière moitié du XXe siècle, on le verra beaucoup dans l’administration de la culture en France : à la direction des Archives Nationales, à la conservation du Château de Langeais, ou encore à la présidence du Comité d’histoire de la ville de Paris. On l’apercevra même dans les bureaux de TF1 qu’il administre de 1984 à 1987.

Le 15 septembre 1996, c’est en sa qualité de président de la Bibliothèque Nationale de France qu’il est invité par Jacques Chancel pour parler d’orgue et de Jean-Sébastien Bach. Bonne écoute.