"Règle de trois", avec Stéphane Hessel : Une archive de 1997

« La musique pour moi est un domaine féérique, un domaine où je me noie un peu, si j’avais pu, j’aurais aimé chanter…Les grandes œuvres qui me sont très proches sont celles de la musique romantique et de la musique baroque…J’ai été initié à la musique dodécaphonique par René Leibowitz. Quelquefois Webern me touche, quelquefois Schonberg m’intéresse, mais je suis plus heureux et plus à l’aise avec Schubert ou avec Bach. »