Archive ! Molière, une biographie théâtrale en musique (Louis Wins et Jeanne Frédérique, 1960)

Comment Molière était-il raconté en 1960 ? Réponse avec cette biographie théâtrale et musicale !

Bienvenue dans les Trésors de France Musique !

Au programme de l’émission d’aujourd’hui : Molière raconté à la radio en 1960. La radio s’appelait encore Radiodiffusion-Télévision Française (ou plus simplement RTF), l’émission s'appelait Reflets, et le 25 juin 1960, il était question de l’auteur des auteurs français : Molière.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Vous entendrez sa biographie, sous forme d’extraits de pièces, de dialogues, de récit et de musique. Et si vous êtes familier avec les interprétations récentes de la musique française du XVIIe siècle, de l’époque de Molière donc, alors cette archive vous semblera… encore plus “intéressante”, disons ! … mais ne disqualifions pas pour autant le travail de ces musiciens du XXe siècle sur la musique ancienne, travail plein de mérite et de sensibilité, vous allez l’entendre. Bonne écoute !