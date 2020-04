Récital Montserrat Figueras : une archive de 1983

Le 24 juin 1983, en direct du Studio 106 de la maison de Radio France, la soprano Montserrat Figueras interprétait des airs et des madrigaux italiens du XVIIe siècle, avec des œuvres de Caccini et de Frescobaldi. Elle était accompagnée au luth et au théorbe par Hopkinson Smith…

Montserrat Figueras, © AFP / Philippe Matsas /Opale / Leemage