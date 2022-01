Archive ! Récital violoncelle et piano à la BnF : Philippe Muller et Monique Bouvet en 1990

Un récital de musique française début XXe siècle avec la musique d'Ernest Chausson, de Guy Ropartz et de Gabriel Fauré.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Il ne s’agit pas d’un documentaire ou d’un entretien aujourd’hui mais d’un concert, donné le 6 décembre 1990 à la Bibliothèque Nationale de France. Sur la scène de l’auditorium de la BnF, le violoncelliste Philippe Muller et la pianiste Monique Bouvet, pour un programme de musique française fin XIXe début XXe siècles : les musiques d’Ernest Chausson, de Guy Ropartz et de Gabriel Fauré.

Le violoncelliste Philippe Muller est un élève de Paul Tortelier et d’André Navarra, qu’il remplacera en tant que professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il a fondé un trio avec Jean-Jacques Kantorow et Jacques Rouvier, et occupe sa retraite en enseignant à partir de 2014 à la Manhattan School of Music. La pianiste Monique Bouvet a également été professeur au CNSMDP, tout en étant chef de chant à l'opéra de Paris. Sa carrière n’est pas celle d’une grande soliste au Carnegie Hall de New York ou au Suntory Hall de Tokyo tout en étant celle d’une accompagnatrice de talent, à l’opéra comme en récital, avec un attachement tout particulier au répertoire de la musique française du tournant du XXe siècle.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.