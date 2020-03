Récital Maurice Gendron et Jean Françaix : Une archive de 1962

Récital enregistré le 2 janvier 1962 pour l'émission de Guy Erismann " Le Livre d'or de Paris Inter". Le violoncelliste Maurice Gendron et le pianiste et compositeur Jean Françaix interprètent des œuvres de J-S Bach, Franz Schubert, Claude Debussy et Jean Françaix.

L’Art de Maurice Gendron : Coffret Decca 2016