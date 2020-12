Récital de la soprano Rita Streich avec Geoffrey Parsons au piano : Une archive de 1976

Surnommée le "rossignol viennois", grande interprète de Mozart et de Strauss à l'opéra, Rita Streich, fut l’une des plus célèbres sopranos colorature de l’après-guerre. Au programme de ce récital enregistré en 1976, Rita Streich interprète des lieder de Schubert, Mendelssohn, Mozart et Strauss...

Rita Streich en 1970, © Getty / Helmut Reiss/United Archives