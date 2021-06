Récital Andrés Segovia au Festival du mai musical de Bordeaux : Une archive de 1955

"Assis face au public, le pied sur un petit tabouret, la guitare reposant sur son buste penché, Segovia, avec des gestes très simples, par une musique douce souvent à peine perceptible, tient en haleine des foules immenses. Il nous emmène en des pays lointains et bienfaisants, des pays tout intérieurs qui nous inclinent au songe et à la médiation. Son instrument n'élève jamais la voix, lui-même semble toujours plongé dans un rêve. Il joue et la magie de son chant apaise les cœurs tumultueux et tourmentés..."