Archive ! "Radioscopie", Maurice André (prod. Jacques Chancel, 1979)

En 1979, Maurice André a 46 ans, et remercie son père pour son enfance passée dans le charbon et les double-croches.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Rencontre au sommet aujourd’hui, dans ces Trésors, avec une émission, qui nous vient, une fois n’est pas coutume, de France Inter... mais vous ne pouvez pas nous en vouloir puisqu’il s’agit de l’émission “Radioscopie” produite par un monument de la radio française, Jacques Chancel.

Rencontre au sommet ? Oui ! C’est le trompettiste Maurice André qui est venu se raconter son micro. Maurice André est venu deux fois à “Radioscopie”, une fois en 79 et une autre fois en 88. C’est sa première venue que nous allons entendre. En 1979, Maurice André a 46 ans, et remercie son père pour son enfance passée dans le charbon et les double-croches. Je n’en dis pas plus, bonne écoute !