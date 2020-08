Premier récital de Gabriel Bacquier Salle Gaveau : Une archive de 1961

En décembre 1961, Gabriel Bacquier donnait son premier récital Salle Gaveau à Paris, avec le pianiste Jean Laforge. Au programme, des mélodies de Rameau, Gluck, Gounod, Duparc, Fauré, Ravel, Hahn, Sauguet, Poulenc, et « Don Giovanni » de Mozart, un rôle qui le révéla à Aix en Provence en 1960…

« Gabriel Bacquier a réussi sans peine le saut périlleux qui consiste à passer de la scène de l'Opéra à l'estrade de Gaveau. »

Si sa voix d'un superbe métal, assouplie grâce à une technique merveilleusement sûre et musicale, franchit aisément la rampe, elle sait aussi établir le délicat contact avec un public proche et raffiné, par un art exquis de la demi-teinte, un sens profond de la subtile connivence de la musique et de la poésie….De Rameau à Poulenc, rares sont les pages où n'excellent son goût et son intelligence, son lyrisme ou un charme aussi précieux … Au piano, Jean Laforge lui donnait la plus harmonieuse des répliques. »

Extrait d’un article paru dans Le Monde, 25 décembre 1961

à lire aussi article Mort de Gabriel Bacquier, l'un des plus grands barytons français

Programmation musicale

Jean Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Hymne au soleil

Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Tauride : Air d'Oreste

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Dehvieni alla finestra (Acte II Sc 1)

Charles Gounod

Le Premier jour de Mai

Venise

Henri Duparc

Chanson triste

Extase

Gabriel Fauré

Le Secret

Clair de lune

Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée

Sur l'herbe

Reynaldo Hahn

D'une Prison

Sérénade

Henri Sauguet

Berceuse créole

Francis Poulenc

Hôtel

Voyage à Paris

Gabriel Bacquier, baryton

Jean Laforge, piano

Paris, Salle Gaveau 30 décembre 1961

Complément de programme :

Reynaldo Hahn

Si mes vers avaient des ailes

Gabriel Bacquier, baryton

Jean Laforge, piano

Maurice Yvain

Porquerolles

Gabriel Bacquier, baryton

Jean Laforge, piano

Marc Berthomieu

Jardins de Paris : Palais Royal

Gabriel Bacquier, baryton

Lily Laskine, harpe

Bruno Pasquier, alto

Roger Bourdin, flûte traversière