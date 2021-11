"Portraits en concert", Nathalie Stutzmann ; prod. Anne-Marie Réby (1987) (1/2)

En octobre 2021, il a été annoncé que la contralto Nathalie Stutzmann prenait la direction de l'Atlanta Symphony Orchestra. En 1987, elle avait 22 ans... et elle était déjà "Nathalie Stutzmann" !

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous partons aujourd’hui dans la jeunesse d’une artiste applaudie en France et depuis quelque temps maintenant à l’étranger. En 1987, Anne-Marie Réby a effectué sur France Musique le “Portrait en concert” de la contralto Nathalie Stutzmann. Elle multiplie de nos jours les engagements et les honneurs à l’étranger en tant que chef d’orchestre : en 2020 elle était la première femme à la tête du Philadelphia Orchestra et en 2021, la première femme chef principale de l’orchestre Symphonique d’Atlanta.

… en 1987, à la date de cette émission, elle avait 22 ans, elle avait commencé le chant avec sa mère une demi-douzaine d’années auparavant seulement. Une archive précieuse, donc, en deux volets, qui nous fait découvrir Nathalie Stutzmann en germe, et déjà complètement elle-même. Bonne écoute !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programmation musicale

Johannes Brahms

2 Gesänge, op. 91

1. Gestillte Senhsucht

2. Geistliches Wiegenlied

Nathalie Stutzmann, contralto

Gérard Caussé, alto

François-René Duchâble, piano

Johann Strauss (Père et fils)

Valses de Vienne

"Les mots sont un piège"

Christiane Stutzmann

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra Comique, dir. Jean Doussard

Antonio Vivaldi

Nisi Dominus, RV. 608

Nathalie Stutzmann

Les Musiciens du Louvre, dir. Marc Minkowski

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa majeur

4. Vif et agité

Quatuor Alban Berg

Albéric Magnard

Guercœur, op. 12

"Hélas à peine ai-je goûté la tendresse de Giselle"

José van Dam, Hildegard Behrens, Anne Salvan, Michèle Lagrange, Nathalie Stutzmann, Orféon Donostiarra

Orchestre du Capitale de Toulouse, dir. Michel Plasson

Charles-Marie Widor

Symphonie n°5 pour orgue

5. Toccata

Olivier Latry