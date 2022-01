Il y a 50 ans ! Carte blanche à André Jolivet qui parle de ses contemporains (1972)

Avec les musiques d’Albert Roussel, de Paul Le Flem ou encore d'Edgar Varèse, et avec ses définitions de "moderne" et de "contemporain".

Bienvenue dans les Trésors de France Musique… et bienvenue en 1972 ! Igor Stravinsky venait de mourir, George Pompidou était sur le point de montrer la porte à son Premier Ministre Jacques Chaban-Delmas, Maurice Chevalier décède et Rolando Villazon voit le jour. Nous étions à une époque intéressante de croisements musicaux : Bruno Maderna et Steve Reich voyaient leurs oeuvres créées en même temps que celles de Chostakovitch et de Lutosławski.

Sur les ondes de France Musique le 12 janvier 1972, le micro est confié, pour une carte blanche, à André Jolivet. Ce que nous allons écouter est vraiment SON émission. Et il ne parlera pas de sa musique, de son concerto pour trompette ou de ses Danses Rituelles, mais de la différence entre “moderne” et “contemporain” et de la musique d’Albert Roussel, de Paul Le Flem et d’Edgar Varèse. Bonne écoute !