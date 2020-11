Pierre Salinger, la musique à San Francisco, comment l'entendez-vous ? : Une archive de 1981 (2ème partie)

"J’ai organisé le premier Concert que Pablo Casals ait donné en Amérique après la Guerre civile espagnole. L’arrivée de John F . Kennedy lui avait redonné confiance et espoir en l’Amérique, où il n’était plus revenu depuis presque 30 ans …Fin 1961, Pablo Casals vivait à Puerto Rico, nous avons donc donné le même soir, un dîner d’Etat avec le gouverneur de Puerto Rico, Luis Muñoz Marin. Il y avait Aaron Copland, Roy Harris, Samuel Barber…Ce fut une soirée incomparable, Casals était musicalement au mieux de sa forme, et ce fut une grande joie de retrouver tous ces musiciens ensemble…"