Paul Mefano, Autoportrait : Une archive de 1992

« Quand on écrit de la musique on se dit qu’il y a Mozart, Beethoven, il faut faire gaffe. Pourquoi écrire de la musique, si c’est pour refaire une symphonie de Mozart, probablement en moins bien, ça ne sert à rien ! Donc, s’il y a quelque chose de différent que ce qui est fait par d’autres très adroitement, c’est déjà quelque chose d’important. Si j’écris, c’est que je ne trouve pas l’écho de ce que je veux chez les autres compositeurs, donc, j’ose croire que ça a quelque utilité…Dès mes premiers balbutiements en musique, j’ai toujours pensé qu’il y avait le déterminé et l’indéterminé, le fait et le défait, le langage qui se construit, et le langage qui est comme le sable entre les mains d’une petite fille, que l’on ne peut pas retenir comme le temps…. »