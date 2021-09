"Papier à musique", Dvořák après l'Amérique, avec Guy Erismann, archive de 2002 (2/2)

Dans ce deuxième volet de "Papier à musique", Alain Pâris interroge le spécialiste de musique tchèque Guy Erismann sur la culture musicale d'Antonin Dvořák et sur son rapport à la musique de Johannes Brahms, Leoš Janáček et Bedřich Smetana.

Pour parler de Dvořák, il faut parler de Smetana et Brahms.

Aujourd’hui, deuxième et dernière partie d’une passionnante archive consacrée au compositeur tchèque Antonin Dvořák : c’était le 10 juin 2002, Alain Pâris invitait dans son émission Papier à musique l’écrivain et musicologue Guy Erismann, spécialiste de la musique tchèque qui entend expliquer Dvořák en Amérique, non plus par son passé et ses racines tchèques, mais par sa culture musicale : nous allons comprendre Dvořák par sa connaissance de Smetana, Brahms et Janáček.

Programmation musicale

Antonin Dvořák

Humoresques op. 101 B 187

7. en sol bémol majeur

8. en si bémol mineur

Radoslav Kvapil, piano

1. Proměny

2. Rozloučeni

Magdalena Hajossyava, soprano

Jozef Kundlák, ténor

Marián Lapšanský, piano

Bedřich Smetana

Symphonie n°3 en mi bémol majeur, op. 10 B 34

2. Adagio Molto Tempo Di Marcia

Scottish National Orchestra, dir. Neeme Järvi

4. Presto Allegro Quatuor Pražák

Antonin DvořákLe Chant du Héros, op. 111 B 199

Scottish National Orchestra, dir. Neeme Järvi