"Papier à musique", Dvořák après l'Amérique, avec Guy Erismann, archive de 2002 (1/2)

Dans ce premier volet de "Papier à musique", Alain Pâris interroge le spécialiste de musique tchèque Guy Erismann sur les racines d'Antonin Dvořák : qui est-il lorsqu'il arrive aux Etats-Unis en 1892 ?

Qu’était-il allé faire aux Etats-Unis ? Il a dans ses cartons son Te Deum pour célébrer l’anniversaire de la découverte de l’Amérique.

Le Trésor de France Musique nous vient aujourd’hui du 10 juin 2002, avec l’émission Papier à Musique du chef d’orchestre Alain Pâris, qui recevait ce jour-là l’écrivain et musicologue Guy Erismann, né en 1923 et décédé en 2007, et spécialiste de musique tchèque. Guy Erismann a été l'un des directeurs historiques du Festival d’Avignon, créateur du programme musical de France Culture, chevalier de la Légion d’honneur, de l’ordre national du mérite et officier des Arts et Lettres. Alain Pâris l’avait fait venir ce 10 juin 2002 pour parler d’Antonin Dvořák (et non Anton Dvořák, vous allez comprendre pourquoi). Dans cette première émission, Alain Pâris et Guy Erismann expliquent les racines de Dvorak : qui est-il lorsqu’il arrive aux Etats-Unis ?

