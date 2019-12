"No, no, Nanette" de Vincent Youmans : Une archive de 1954

No, no, Nanette

Paroles : Irving Caesar- Otto Harbach

Musique : Vincent Youmans

Adaptation française : Roger Ferréol

Orchestre lyrique de radio Lille dir. Henri Poussigue

Réalisation : Jules Gressier

Distribution :

Lina Dachary, Nanette

Gabrielle Ristori, Lucille

Deva Dassy, Suzanne

Germaine Parat, Pauline

Marcelle Sansonetti, Flora

Jeannette Levasseur, Simone

Huguette Prudhon, Winnie

Gaston Rey, Jimmy Smith

René Lenoty, Billy

Dominique Tirmont, Tom

(Enregistré le 13 décembre 1954)

Acte I

Dans la maison de Jimmy Smith

Jimmy Smith voudrait voir tout le monde heureux autour de lui. Il adore sa femme Suzanne qu'il souhaiterait plus coquette et élégante, mais celle-ci n’éprouve aucun intérêt pour le luxe. Nanette, jeune orpheline de 16 printemps vit chez les Smith, ses parents adoptifs. Leurs amis, Billy Early, avocat sans cause et sa femme Lucile, qui dépense sans compter les deniers que son époux ne possède pas, profitent sans vergogne de la fortune de leur ami. Au cours de ses voyages, Jim s’est lié avec trois jeunes femmes qui ne se connaissent pas entre-elles et à qui il a omis de dire qu’il était marié.

Nanette a un amoureux en titre, le jeune Tom. Il déclare une nouvelle fois sa flamme à Nanette ; la jeune fille le trouve charmant, mais elle lui reproche sa morale trop sévère. D’ailleurs, elle ne dédaignerait pas un mari comme Jim, qui pourrait lui offrir tout ce qu'elle désire.

Justement le brave Jim lui propose de l’emmener à la mer. Nanette est folle de joie.

Cependant Jim a des soucis. Ses trois protégées voudraient l’épouser. Cette situation le conduit à recourir aux bons offices de son ami Billy. Tout pourrait donc s’arranger, si les deux épouses, intriguées par les allures embarrassées de leurs maris, ne se doutaient pas de quelque chose. Elle trouve un allié en la personne de Tom.

Acte II

La villa de Jimmy à Paris-Plage

Nanette est heureuse, elle est à la mer ! Jimmy est heureux : il a fui les embarras et il fait le bonheur de Nanette. Mais c’est le calme qui précède la tempête. L’escapade de Jim et de Nanette scandalise Tom qui doute de la vertu de sa bien-aimée. Un télégramme de Billy annonce la venue à la villa de Winnie, Flora et Simone, les trois " subventionnées " dont il a été question et, bien entendu, les épouses, vont bientôt arriver à Paris-Plage.

Nous frôlons la catastrophe. Mais les trois " amies " se rendant compte de la situation et craignant perdre un dédommagement qu’elles estiment mériter accusent Billy d’être leur amant. Lucile décide de quitter son mari.

Acte III

Le hall de la villa de Jimmy à Paris-Plage

Tout va finir par s’expliquer. Lucile apprend bientôt la vérité et se charge de mettre Suzanne au courant. Ayant reçu un chèque confortable, les trois "amies" assurent à Suzanne que Jim n'aime qu'elle et lui conseillent de devenir coquette et dépensière. Conseil que la jeune femme s’empresse de suivre… Billy et Lucile se réconcilient, le chèque de Jim remis à Billy pour sa transaction finalement heureuse y contribuant pour une part.

Tom ne doute plus de la vertu de Nanette : il l’épousera au printemps prochain.

(Extrait du programme original , Encyclopédie Multimédia de la Comédie Musicale théâtrale en France)