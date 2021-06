Michel Serres: Le parasite et l'invention, Comment l'entendez-vous ? : Une archive de 1981 (2ème partie)

J’essaie presque par théorie de réagir contre le courant qui donne aujourd’hui tant d’importance aux interprètes. Je voudrais favoriser ce qui est le plus fragile, ce qui est le plus éperdu dans l’œuvre d’art, c’est-à-dire l’invention. L’invention demande du secours, elle est complètement suspendue, et il faut presque la protéger comme un nouveau-né …