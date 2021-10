"Mémoire retrouvée", Rostislav Dubinsky : l'exil fertile (1/5) par Mildred Clary (1995)

Début de notre semaine russe en compagnie de Rostislav Dubinsky (1923-1997) avec cette série d'émissions produites par Mildred Clary en 1995. 1er épisode : être musicien dans un climat culturel gangréné par l’antisémitisme, la corruption et le bras de fer politique.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique ! Nous entamons aujourd’hui une semaine russe en compagnie d’un grand musicien du XXe siècle qui n’est certainement pas connu comme soliste mais comme chambriste : Rostislav Dubinsky.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Toute cette semaine, nous allons apprendre en cinq épisodes à faire connaissance avec le premier violon du Quatuor Borodine en Russie puis du Trio Borodine aux Etats Unis, dans un climat culturel gangréné par l’antisémitisme, la corruption et le bras de fer politique, grâce à la plume directe, informative et astucieuse de Mildred Clary en 1995 dans l’émission Mémoire Retrouvée. Ce que vous allez entendre est un mélange d’entretiens avec Rostislav Dubinsky et de lecture de son livre Stormy Applause publié aux Etats-unis deux ans auparavant.