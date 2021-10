"Mémoire retrouvée", Rostislav Dubinsky : l'exil fertile (5/5) prod. Mildred Clary (1995)

Nous terminons toute une semaine russe passée grâce à Mildred Clary en 1995 avec le violoniste Rostislav Dubinsky, le premier violon de l’historique Quatuor Borodine.

Nous avons passé une semaine difficile et passionnante à écouter le témoignage de Dubinsky sur la vie des musiciens pendant l’ère soviétique, grâce à un très élégant assemblage de musiques, d’entretiens et de lectures de l’autobiographie Stormy Applause, pour le voir enfin partir aux Etats Unis, dans les larmes, à la fin de l’épisode précédent. En 1995, Dubinsky avait 72 ans, il décédait deux ans plus tard en 1997 sans plus jamais retourner en Russie. Il nous laisse une très émouvante discographie et cette phrase :

“J’ai vu comment on enseigne aux jeunes aujourd’hui. Ils apprennent à apprécier les tempos rapides et le jeu métronomique. C’est, il me semble, très similaire au réalisme socialiste de l’union soviétique. Ou plutôt comme dans un supermarché. Tous les jours on nous donne la même nourriture : très propre, très saine, et extrêmement ennuyeuse."

Programmation musicale

Alexandre Borodine

Quatuor à cordes n°2 en ré majeur

3. Notturno

Quatuor Borodine

Antonín Dvořák

Trio pour violon, violoncelle et piano n°2 en sol mineur, op. 26

3. Scherzo

Trio Borodine

Robert Schumann

Trio pour violon, violoncelle et piano en fa majeur, op. 80

3. In mässiger Bewegung Trio Borodine

Dmitri Chostakovitch

Quatuor à cordes n°4, op. 83

1. Allegretto

Quatuor Borodine

Dmitri Chostakovitch

Trio n°2 en mi mineur, op. 67

4. Allegretto

Trio Borodine

Symphonie n°13, en si bémol mineur, op. 113 ("Babi Yar")

1. Babi Yar (Adagio)

Orchestre Philharmonique de Moscou, dir. Kirill Kondrachine

Sonate pour alto et piano, op. 147

3. Adagio

Yuri Bashmet, alto

Mikhaïl Muntian, piano

Johannes Brahms

Trio n°1 en si majeur, op. 8

1. Allegro con brio

Trio Borodine

Ludwig van Beethoven

Trio n°3 en ut mineur, op. 1

2. Andante Cantabile con Variazioni

Trio Borodine