"Mémoire retrouvée", Rostislav Dubinsky : l'exil fertile (4/5) prod. Mildred Clary (1995)

Nous sommes au 4e épisode des "Mémoires retrouvées" produites par Mildred Clary en 1995 consacrées à Rostislav Dubinsky (1923-1997). Il parle dans cet épisode d’Alfred Schnittke, et du festival de musique d’avant-garde de Yougoslavie qui n’était pas intéressé par la musique de propagande.

Bienvenue dans les Trésors de France Musique. Nous sommes au 4e épisode de "Rostislav Dubinsky - l’exil fertil", une émission "Mémoire Retrouvée" produite en 5 épisodes par Mildred Clary en 1995.

Dubinsky n’est pas encore parti aux Etats Unis, il est encore 1er violon du Quatuor Borodine, et nous énumère la triste liste des Commissaires culturels soviétiques qui ne favorisaient pas la création musicale la plus imaginative, au faveur d’oeuvres directement accessibles au peuple et toujours à la gloire du régime. “Des déchets”, selon Rostislav Dubinsky. Il parle dans cet épisode d’Alfred Schnittke (qu’il essayait de fréquenter le plus possible car il faisait partie de ces collègues avec qui il pouvait parler le plus librement), et du festival de musique d’avant-garde de Yougoslavie, qui n’était intéressé que par la vraie musique, et non par la musique de propagande. Le seul rayon de soleil viendra en fin d’émission, avec le départ définitif hors de Russie... un départ malheureusement vécu comme une humiliation et un échec.

Programmation musicale

Alexandre Borodine

Quatuor à cordes n°2 en ré majeur

3. Notturno

Quatuor Borodine

Dmitri Chostakovitch

Quatuor à cordes n°4 en ré majeur, op. 83

2. Andantino Quatuor Borodine

Alfred Schnittke

Sonate pour violon et piano n°1

3. Largo

Rostislav Dubinsky, violon

Luba Edlina, piano

Quatuor à cordes n°1

1. Sonate

Quatuor Tale

Symphonie n°1

4. Lento Allegro Orchestre du Ministère de la Culture d'URSS, dir. Guennadi Rojdestvensky

Quatuor à cordes n°1

3. Cadenza

2. Canon

Quatuor Tale

Arnold Schoenberg

Quatuor à cordes n°2 en fa dièse mineur, op. 10

2. Sehr Rasch

Quatuor Borodine

Dmitri Chostakovitch

Quatuor n°12 en ré bémol majeur, op. 133

2. Allegretto Adagio

Quatuor Borodine

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano et violon en fa majeur, op. 24 ("Le Printemps")

1. Allegro

Rostislav Dubinsky, violon

Luba Edlina, piano