« Mémoire Retrouvée », Renata Scotto : Une archive de 1997 (1ère partie)

Premier volet de l'entretien que Mildred Clary avait enregistré avec la soprano Renata Scotto, à Albissola Marina (Italie), dans l'académie de chant lyrique qui porte son nom. Renata Scotto raconte aujourd'hui sa jeunesse et ses premiers pas sur scène...

« Petite femme gracieuse et extrêmement vivace », par ces mots Midred Clary décrivait la soprano Renata Scotto, qu’elle avait rencontré en Italie en juin 1997, à Albissola Marina, dans l’académie qui porte son nom, inaugurée quelques semaines auparavant. Dans ce long entretien en français, Renata Scotto se confiait sur sa jeunesse, son parcours, ses convictions et son exigence envers son art, envers le public, et envers les nombreux rôles qu’elle a incarnés sur la scène lyrique. Une exigence mise au cœur de son activité de professeure et de metteuse en scène …

Rediffusion de l'émission du 24 février 2021

