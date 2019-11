Mémoire retrouvée, Régine Crespin : Une archive de 1995 (1ère partie)

« Wieland Wagner, le grand patron de Bayreuth, était un vrai metteur en scène, il avait le don de deviner ce qu’il y avait au fond d’un corps et d’une âme. En 1958, à Bayreuth, Il m’a demandé de chanter le rôle de Kundry dans Parsifal et m’a fait découvrir toutes les possibilités scéniques qu’il y avait en moi et que j’ignorais…J’étais une "bien chantante", réservée, presque timide… »