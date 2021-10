"Mémoire retrouvée", Michel Corboz ; prod. Dominique Boutel (2004) (3/3)

Dernière partie de la "Mémoire retrouvée" consacrée par Dominique Boutel en 2004 à Michel Corboz. Il y parle du répertoire des XXe et XXIe siècle. La difficulté technique n'est pas un problème, tant que le confort de ses chanteurs n'est pas sacrifié !

Bienvenue dans les Trésors de France Musique. Il s’agit aujourd’hui de la dernière partie de la "Mémoire Retrouvée" que Dominique Boutel avait consacrée au chef d’orchestre et de chœur Michel Corboz.

Au cours de cet entretien, Michel Corboz avait parlé avec beaucoup de fraîcheur, non sans humour et autodérision, de son rapport à la musique, un rapport toujours justifié, étayé par une démarche historique qu’il nous explique de façon aussi technique que simple et abordable. Il ne faut néanmoins pas oublier qu’en dehors de sa prédilection pour Charpentier, Monteverdi et tout le répertoire de la musique ancienne, Michel Corboz a travaillé le répertoire contemporain. S’il l’interprète avec ses chanteurs, il n’en garde pas moins un regard plutôt critique, pragmatique, et soucieux du confort de ses musiciens.

Programmation musicale

Johann Sebastian Bach

Concerto pour piano en fa mineur, BWV 1056

1. Allegro 2. Largo 3. Presto

Maria Joao Pires, piano

Orchestre de chambre de la fondation Gulbenkian de Lisbonne, dir. Michel Corboz

Johannes Brahms

6 Quartetten, op. 112-1

1. Sehnsucht

2. Nächtens

Ensemble Vocal de Lausanne, dir. Michel Corboz

Francesco Cavalli

Ercole Amante "Gradisci O Re" (acte IV)

Felicity Palmer, Malcolm King, Riccardo Cassinelli, Patricia Miller

English Bach Festival Chorus and Baroque Orchestra, dir. Michel Corboz

Gabriel Fauré

Ave Verum, op. 65 n°1

Ensemble vocal et instrumental de Lausanne, dir. Michel Corboz

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem, en ré mineur, K 626

9. "Hostias"

Ensemble vocal de Lausanne, Orchestre de chambre de Genève, dir. Michel Corboz

Franz Schubert

Messe n°6 en mi bémol majeur, D 950

4. Sanctus Ensemble vocal de Lausanne, Orchestre de chambre de Lausanne, dir. Michel Corboz