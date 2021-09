"Mémoire retrouvée", Lola Bobesco : une archive de 1994 (2/2)

Deuxième volet de l'entretien qu'Anne-Marie Réby avait enregistré avec Lola Bobesco (1920 [ou 1921]- 2003), violoniste belge d'origine roumaine. Elle raconte son après-guerre : ses collaborations avec les grands chefs du XXe siècle et la fondation de ses différents ensembles de musique de chambre.

“Je n’avais plus tellement envie de rester virtuose. Il faut se dire que c’est fatigant de pratiquer les grands concertos. Maintenant : la pureté et la difficulté technique du quatuor à cordes. Je joue très bien assise !”

Dans la première partie de cette archive de 1994, Anne-Marie Réby lui avait posé des questions sur ses débuts : le 1er concours Eugène Ysaÿe passé en même temps que David Oïstrakh et l’enseignement qu’elle a reçu au Conservatoire de Paris auprès de Marcel Chailley et Jules Boucherit, en même temps que Ginette Neveu et Ivry Gitlis. Dans cette deuxième partie, Lola Bobesco raconte son après-guerre, ses collaborations avec les grands chefs du XXe siècle et la fondation du quatuor Arte Del Suono.

Programmation musicale

Serge Prokofiev

Concerto pour violon n°1 en ré majeur, op. 19

Lola Bobesco, violon

Orchestre National de la RTF, dir. Georges Tzipine

Johannes Brahms

Concerto pour violon en ré majeur, op. 77

Lola Bobesco, violon

Nouvel Orchestre Symphonique de la RTB, dir. Edgar Rondeux

Eric Feldbusch

Harmonies Nouvelles en 12 mouvements pour l'Europe

11. Spleen (United Kingdom)

Quatuor Arte del Suono

Piet Swerts

Harmonies Nouvelles en 12 mouvements pour l'Europe

12. Zortzico (Espana)

Quatuor Arte del Suono

Giacomo Puccini

Crisantemi, Andante mesto

Quatuor Arte del Suono

Camille Saint-Saëns

Introduction et Rondo Capriccioso, en la mineur, op. 28

Lola Bobesco, violon

Orchestre Symphonique de la Radio de Bucarest, dir. Hilarion Ionesco Galati

Daniel Capelletti

Harmonies Nouvelles en 12 mouvements pour l'Europe

3. Me Compare (Italia)

Quatuor Arte del Suono

