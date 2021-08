Mémoire Retrouvée, Juliette Gréco : Une archive de 1999 (3/3) (R)

"Un poème c’est une voix, mais si on lui offre la musique, on lui donne des ailes", confiait Juliette Gréco à Arièle Butaux dans le dernier volet de cet entretien, où l'icône de Saint Germain des Prés évoquait sans nostalgie, la longévité et la richesse de sa carrière de chanteuse …

Juliette Gréco sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris en 2007, © Getty / Micheline Pelletier/Corbis