« Mémoire Retrouvée », Jean-Pierre Rampal : Une archive de 1995 (1ère partie)

Dans la première partie de cet entretien avec Alain Pâris, Jean-Pierre Rampal nous parle de sa rencontre avec la flûte, et de l’évolution de son instrument qu’il a porté au plus haut pendant plus d’un demi-siècle…

Jean-Pierre Rampal en 1992 , © Getty / Alain Benainous/Gamma-Rapho