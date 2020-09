Mémoire retrouvée, Janine Reiss : Une archive de 2002 (2ème partie)

Le lendemain de leur toute première séance de travail (en 1964), Maria Callas remerciait Janine Reiss de l’avoir reçue comme n’importe quel chanteur, et lui déclara :

« Ce dont j’ai horreur, c’est quand on me traite comme Maria Callas, et que l’on me dit que je suis divine. Je sais que je ne suis pas divine, car je sais que pour obtenir un résultat, il faut travailler et sans cesse se remettre en question. Vous m’avez fait travailler comme si j’étais n’importe qui. »